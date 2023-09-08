Сили ППО ліквідували 16 з 20 "шахедів" у напрямку Одещини

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"В результаті бойової роботи знищено 16 “Shahed-136/131” у межах Одеської та Миколаївської областей.

Усього зафіксовано пуски 20 “шахедів” у напрямку Одещини", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

Нагадаємо

ПС ЗСУ зафіксували вночі пуски кількох груп ударних БпЛА типу "Shahed" з Чауди (Крим) та кількох груп "Shahed" з приморсько-ахтарська (кубань, рф).