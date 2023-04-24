Сили оборони відбили понад 30 атак противника на трьох напрямках – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 30 атак противника на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
«Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито понад 30 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне та Переїзне на Донеччині.
Зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.
«Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Північне та Нью-Йорк Донецької області», - інформує Генштаб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сирський: наступальні дії ворога зазнали невдач у низці приміських населених пунктів Бахмута
Також повідомляється, що на Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Первомайське, Карлівку та Невельське Донецької області.
«На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, на Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Комар Донецької області.