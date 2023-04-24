Силы обороны отбили более 30 атак противника на трех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В течение суток подразделениями Сил обороны Украины было отражено более 30 атак противника на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражено более 30 вражеских атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное и Переездное в Донецкой области.
Отмечается, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.
«Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромовое. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Хромовое, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Северное и Нью-Йорк Донецкой области», - информирует Генштаб.
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Также сообщается, что на Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку населенных пунктов Новокалиново, Степное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Первомайское, Карловку и Невельское Донецкой области.
«На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области», - говорится в сообщении.
Кроме того, на Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка и Комар Донецкой области.