Сили оборони стримують ворога південно-східніше Роботиного - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Сили оборони України стримують російські війська в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області. Про це повідомив у п'ятницю речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«На Запорізькому напрямку Сили оборони стримують ворога в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області», - розповів Ковальчук.
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4 жовтня повідомлялося, що Сили оборони України під час наступу мають частковий успіх західніше Роботиного У Запорізькій області.