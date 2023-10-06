Силы обороны сдерживают врага юго-восточнее Работино - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Силы обороны Украины сдерживают российские войска в районе юго-восточнее Работино Запорожской области. Об этом сообщил в пятницу спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«На Запорожском направлении Силы обороны сдерживают врага в районе юго-восточнее Работино Запорожской области», - рассказал Ковальчук.
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4 октября сообщалось, что Силы обороны Украины во время наступления имеют частичный успех западнее Роботино в Запорожской области.