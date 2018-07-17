Сили безпеки Іраку почали розгін протестуючих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Сили безпеки Іраку розігнали акцію протесту в провінції Басра на півдні країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Група демонстрантів зібралася біля нафтового родовища в районі Зубейр з вимогою усунути негативну ситуацію в сфері послуг, а також вирішити питання з безробіттям, корупцією і подачею електроенергії. Співробітники правоохоронних органів відкрили попереджувальний вогонь в повітря з метою розгону протестуючих.
Обсяг видобутку нафти з родовища Зубейр, права на розробку якого належить одній з італійських компаній, становить 450 тисяч барелів на добу.
Сили безпеки Іраку і шиїтські ополченці затримали десятки демонстрантів і відвезли їх в невідомому напрямку.
Як повідомляв УНН, в ході масових акцій протесту, які тривають на півдні Іраку протягом останнього тижня, загинули 5 осіб, ще 190, включаючи 128 співробітників поліції, отримали поранення. Про це повідомив член Верховного комісаріату з прав людини при парламенті Іраку Фаділь аль-Гараві.