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Сі Цзіньпін та Макрон проведуть неформальні переговори у п'ятницю - ЗМІ

Сі Цзіньпін та Макрон проведуть неформальні переговори у п'ятницю - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1188550 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Глава Китаю Сі Цзіньпін та президент Франції Еммануель Макрон проведуть неформальні переговори у Гуанчжоу в п'ятницю, повідомляє CCTV, пише УНН.

Цитата

"У другій половині дня 7 квітня президент Сі Цзіньпін проведе неформальну зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном у Pine Garden, Гуанчжоу", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, наразі Макрон прибув до Pine Garden у Гуанчжоу на автомобілі.

Доповнення

Макрон перебуває з триденним візитом у Китаї. Глава Китаю Сі Цзінпін, за даними ЗМІ, заявив французькому президенту Еммануелю Макрону, що готовий "завзято працювати" над припиненням війни в Україні шляхом переговорів.

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