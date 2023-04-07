Сі Цзіньпін та Макрон проведуть неформальні переговори у п'ятницю - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Глава Китаю Сі Цзіньпін та президент Франції Еммануель Макрон проведуть неформальні переговори у Гуанчжоу в п'ятницю, повідомляє CCTV, пише УНН.
Цитата
"У другій половині дня 7 квітня президент Сі Цзіньпін проведе неформальну зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном у Pine Garden, Гуанчжоу", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, наразі Макрон прибув до Pine Garden у Гуанчжоу на автомобілі.
Доповнення
Макрон перебуває з триденним візитом у Китаї. Глава Китаю Сі Цзінпін, за даними ЗМІ, заявив французькому президенту Еммануелю Макрону, що готовий "завзято працювати" над припиненням війни в Україні шляхом переговорів.