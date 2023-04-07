Си Цзиньпин и Макрон проведут неформальные переговоры в пятницу - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Глава Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон проведут неформальные переговоры в Гуанчжоу в пятницу, сообщает CCTV, пишет УНН.
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"Во второй половине дня 7 апреля президент Си Цзиньпин проведет неформальную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Pine Garden, Гуанчжоу", - говорится в сообщении.
Как указано, в настоящее время Макрон прибыл в Pine Garden в Гуанчжоу на автомобиле.
Дополнение
Макрон находится с трехдневным визитом в Китае. Глава Китая Си Цзинпин, по данным СМИ, заявил французскому президенту Эммануэлю Макрону, что готов "упорно работать" над прекращением войны в Украине путем переговоров.