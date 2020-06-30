Швидше за морозилку: вчені поділилися лайфхаком швидкого охолодження спиртного
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Група британських вчених оприлюднила лайфхаки, що дозволяють максимально швидко і ефективно охолодити алкогольні напої в пляшках, передає УНН з посиланням на The Sun.
За їхніми даними, охолодити алкогольний напій можна за допомогою води, льоду і солі. Так, подібна комбінація знижує температуру пляшки пива до 1,6°С всього за півгодини.
Зокрема, сіль охолоджує напій на 3 градуси.
Морська вода має більш низьку температуру замерзання, ніж звичайна вода, тому додавання солі означатиме, що температура крижаного розчину може фактично бути нижче нуля.
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Найменш ефективним способом виявилося занурення пляшки у відро з холодною водою без льоду - це призвело до незначного падіння температури - лише на 2,5 градуси.
Як писав УНН, згідно з даними Держстату, українці вважають за краще алкоголь вітчизняного виробництва.
А до ТОП-5 надійних виробників спиртного в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф") , ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей")