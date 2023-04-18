Швейцарія звинуватила ексміністра Гамбії у злочинах проти людства

ukru
14:30 • 23590 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 73891 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 198321 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 153184 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 156735 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 238611 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 452332 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344623 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356801 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 313613 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.8 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 176124 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 148014 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 121919 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 109681 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 68054 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 198297 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 238594 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 484643 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 620954 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 647054 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 29786 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 38581 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 109681 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 148014 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 176124 перегляди
Актуальне
Швейцарія звинуватила ексміністра Гамбії у злочинах проти людства

Швейцарія звинуватила ексміністра Гамбії у злочинах проти людства

Київ • УНН

 • 528717 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Швейцарська прокуратура заявила у вівторок, що вони звинуватили колишнього міністра внутрішніх справ Гамбії у злочинах проти людяності за його роль у багаторічних репресіях з боку сил безпеки країни проти противників її давнього диктатора. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Усман Сонко був міністром внутрішніх справ Гамбії з 2006 по 2016 рік за тодішнього президента Ях'є Джамме. Він подав прохання про надання притулку у Швейцарії у листопаді 2016 року та був заарештований у січні 2017 року.

Генеральна прокуратура заявила, що обвинувальний висновок, поданий до Федерального кримінального суду Швейцарії в Беллінцоні, стосується можливих злочинів у період з 2000 по 2016 рік.

Сонко «звинувачується в його різних якостях та посадах у підтримці, участі та нездатності запобігти систематичним та масовим нападам у рамках репресій, що проводяться силами безпеки Гамбії проти всіх противників режиму», йдеться у заяві.

Джамме, який захопив владу в результаті перевороту 1994 року, програв президентські вибори в Гамбії в 2016 році, але відмовився визнати поразку Адаму Берроу. Зрештою, він утік через загрози регіональної військової інтервенції з метою усунути його від влади.

Минулого року уряд Берроу оголосив про створення спеціальної прокуратури для розслідування серйозних порушень прав людини та потенційного звинувачення Джамме. Розслідування було проведено у відповідь на рекомендації комісії щодо встановлення істини, примирення та відшкодування збитків, яка заявила, що Джамме має постати перед судом за вбивство, тортури та сексуальне насильство під час його правління.

Сонко, який приєднався до збройних сил Гамбії у 1988 році, був призначений командувачем державної гвардії у 2003 році, і на цій посаді він відповідав за безпеку Джамме, заявили у швейцарській прокуратурі. 2005 року його було призначено генеральним інспектором поліції Гамбії.

Сонко було знято з посади міністра внутрішніх справ у вересні 2016 року, за кілька місяців до кінця правління Джамме, і він виїхав із Гамбії до Європи у пошуках притулку.

Швейцарські прокурори заявили, що вони провели численні допити підозрюваного, а також близько 40 допитів позивачів, свідків та інших осіб, які надали інформацію, та здійснили шість поїздок до Гамбії під час розслідування.

Генеральна прокуратура заявила, що «звинувачує підсудного, зокрема, у тому, що в контексті п'яти подій у період з 2000 по 2016 рік він брав участь, віддавав накази, сприяв та/або не зміг запобігти вбивствам, актам тортур, актам згвалтування та численним незаконним затриманням».

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34