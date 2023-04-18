Швейцарія звинуватила ексміністра Гамбії у злочинах проти людства

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Усман Сонко був міністром внутрішніх справ Гамбії з 2006 по 2016 рік за тодішнього президента Ях'є Джамме. Він подав прохання про надання притулку у Швейцарії у листопаді 2016 року та був заарештований у січні 2017 року.

Генеральна прокуратура заявила, що обвинувальний висновок, поданий до Федерального кримінального суду Швейцарії в Беллінцоні, стосується можливих злочинів у період з 2000 по 2016 рік.

Сонко «звинувачується в його різних якостях та посадах у підтримці, участі та нездатності запобігти систематичним та масовим нападам у рамках репресій, що проводяться силами безпеки Гамбії проти всіх противників режиму», йдеться у заяві.

Джамме, який захопив владу в результаті перевороту 1994 року, програв президентські вибори в Гамбії в 2016 році, але відмовився визнати поразку Адаму Берроу. Зрештою, він утік через загрози регіональної військової інтервенції з метою усунути його від влади.

Минулого року уряд Берроу оголосив про створення спеціальної прокуратури для розслідування серйозних порушень прав людини та потенційного звинувачення Джамме. Розслідування було проведено у відповідь на рекомендації комісії щодо встановлення істини, примирення та відшкодування збитків, яка заявила, що Джамме має постати перед судом за вбивство, тортури та сексуальне насильство під час його правління.

Сонко, який приєднався до збройних сил Гамбії у 1988 році, був призначений командувачем державної гвардії у 2003 році, і на цій посаді він відповідав за безпеку Джамме, заявили у швейцарській прокуратурі. 2005 року його було призначено генеральним інспектором поліції Гамбії.

Сонко було знято з посади міністра внутрішніх справ у вересні 2016 року, за кілька місяців до кінця правління Джамме, і він виїхав із Гамбії до Європи у пошуках притулку.

Швейцарські прокурори заявили, що вони провели численні допити підозрюваного, а також близько 40 допитів позивачів, свідків та інших осіб, які надали інформацію, та здійснили шість поїздок до Гамбії під час розслідування.

Генеральна прокуратура заявила, що «звинувачує підсудного, зокрема, у тому, що в контексті п'яти подій у період з 2000 по 2016 рік він брав участь, віддавав накази, сприяв та/або не зміг запобігти вбивствам, актам тортур, актам згвалтування та численним незаконним затриманням».