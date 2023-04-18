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Швейцария обвинила экс-министра Гамбии в преступлениях против человечества

Швейцария обвинила экс-министра Гамбии в преступлениях против человечества

Киев • УНН

 • 528716 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Швейцарская прокуратура заявила во вторник, что они обвинили бывшего министра внутренних дел Гамбии в преступлениях против человечности за его роль в многолетних репрессиях со стороны сил безопасности страны против противников ее давнего диктатора. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Усман Сонко был министром внутренних дел Гамбии с 2006 по 2016 год при тогдашнем президенте Яхье Джамме. Он подал прошение о предоставлении убежища в Швейцарии в ноябре 2016 года и был арестован в январе 2017 года.

Генеральная прокуратура заявила, что обвинительное заключение, поданное в Федеральный уголовный суд Швейцарии в Беллинцоне, касается возможных преступлений в период с 2000 по 2016 год.

Сонко «обвиняется в его различных качествах и должностях в поддержке, участии и неспособности предотвратить систематические и массовые нападения в рамках репрессий, проводимых силами безопасности Гамбии против всех противников режима», говорится в заявлении.

Джамме, который захватил власть в результате переворота 1994 года, проиграл президентские выборы в Гамбии в 2016 году, но отказался признать поражение Адаму Берроу. В конце концов, он сбежал из-за угрозы региональной военной интервенции с целью отстранения его от власти.

В прошлом году правительство Берроу объявило о создании специальной прокуратуры для расследования серьезных нарушений прав человека и потенциального обвинения Джамме. Расследование было проведено в ответ на рекомендации комиссии по установлению истины, примирению и возмещению ущерба, которая заявила, что Джамме должен предстать перед судом за убийства, пытки и сексуальное насилие во время его правления.

Сонко, который присоединился к вооруженным силам Гамбии в 1988 году, был назначен командующим государственной гвардии в 2003 году, и на этой должности он отвечал за безопасность Джамме, заявили в швейцарской прокуратуре. В 2005 году он был назначен генеральным инспектором полиции Гамбии.

Сонко был снят с должности министра внутренних дел в сентябре 2016 года, за несколько месяцев до конца правления Джамме, и он уехал из Гамбии в Европу в поисках убежища.

Швейцарские прокуроры заявили, что они провели многочисленные допросы подозреваемого, а также около 40 допросов истцов, свидетелей и других лиц, предоставивших информацию, и совершили шесть поездок в Гамбию в ходе расследования.

Генеральная прокуратура заявила, что «обвиняет подсудимого, в частности, в том, что в контексте пяти событий в период с 2000 по 2016 год он участвовал, отдавал приказы, способствовал и/или не смог предотвратить убийства, акты пыток, акты изнасилования и многочисленные незаконные задержания».

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