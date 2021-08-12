Швейцарія ввела економічні санкції щодо Білорусі

Деталі
Заходи передбачають посилення контролю над торгівлею певними товарами, а також обмеження у фінансовому секторі. Ці рішення аналогічні тим, які були прийняті в червні Євросоюзом. Федеральна рада вводить санкції на продукцію, яка може бути використана для спостереження, а також для перехоплення повідомлень по інтернет- та телефонного зв’язку.
Крім того, обмежується торгівля з Білоруссю технологіями подвійного призначення, нафтопродуктами, хлористим калієм, а також товарами, використовуваними для виробництва тютюнових виробів.
Введена заборона на кредити білоруському уряду
У фінансовому секторі уряд Швейцарії ввело обмеження на випуск певних фінансових інструментів і торгівлю ними, а також на надання кредитів і послуг страхування або перестрахування білоруському уряду і держорганам.
Нарешті, введені фінансові санкції щодо білоруського підприємства з аеронавігаційного обслуговування повітряного руху “Белаеронавігація”.
Швейцарія стурбована “погіршенням ситуації з правами людини в Білорусі”
Швейцарія глибоко стурбована “неухильним погіршенням ситуації з правами людини в Білорусі і відсутністю діалогу між урядом і громадянським суспільством”, констатується далі в заяві. Швейцарська влада закликають Білорусь дотримуватися міжнародних зобов’язань в галузі прав людини, відзначили в Берні.
Санкції інших країн проти Білорусі
У понеділок США, Канада і Велика Британія ввели економічні санкції проти Білорусі. ЄС оголосив про аналогічні рестрикції в червні цього року. Крім цього, Євросоюз ввів чотири пакети заборонних заходів відносно керівництва країни, включаючи Лукашенко і членів його сім’ї. У травні ЄС також заборонив білоруським авіаперевізникам здійснювати польоти в повітряному просторі спільноти.