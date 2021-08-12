Швейцарія ввела економічні санкції щодо Білорусі

У понеділок США, Канада і Велика Британія ввели економічні санкції проти Білорусі. ЄС оголосив про аналогічні рестрикції в червні цього року. Крім цього, Євросоюз ввів чотири пакети заборонних заходів відносно керівництва країни, включаючи Лукашенко і членів його сім’ї. У травні ЄС також заборонив білоруським авіаперевізникам здійснювати польоти в повітряному просторі спільноти.