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Швейцарія ввела економічні санкції щодо Білорусі

Швейцарія ввела економічні санкції щодо Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Федеральна рада (уряд) Швейцарії оголосив про подальші економічні санкції щодо Білорусі. Відповідна заява розміщена в середу, 11 серпня, на сайті кабінету, передає УНН.

Деталі

Заходи передбачають посилення контролю над торгівлею певними товарами, а також обмеження у фінансовому секторі. Ці рішення аналогічні тим, які були прийняті в червні Євросоюзом. Федеральна рада вводить санкції на продукцію, яка може бути використана для спостереження, а також для перехоплення повідомлень по інтернет- та телефонного зв’язку.

Крім того, обмежується торгівля з Білоруссю технологіями подвійного призначення, нафтопродуктами, хлористим калієм, а також товарами, використовуваними для виробництва тютюнових виробів.

Введена заборона на кредити білоруському уряду

У фінансовому секторі уряд Швейцарії ввело обмеження на випуск певних фінансових інструментів і торгівлю ними, а також на надання кредитів і послуг страхування або перестрахування білоруському уряду і держорганам.

Нарешті, введені фінансові санкції щодо білоруського підприємства з аеронавігаційного обслуговування повітряного руху “Белаеронавігація”.

Швейцарія стурбована “погіршенням ситуації з правами людини в Білорусі”

Швейцарія глибоко стурбована “неухильним погіршенням ситуації з правами людини в Білорусі і відсутністю діалогу між урядом і громадянським суспільством”, констатується далі в заяві. Швейцарська влада закликають Білорусь дотримуватися міжнародних зобов’язань в галузі прав людини, відзначили в Берні.

Санкції інших країн проти Білорусі

У понеділок США, Канада і Велика Британія ввели економічні санкції проти Білорусі. ЄС оголосив про аналогічні рестрикції в червні цього року. Крім цього, Євросоюз ввів чотири пакети заборонних заходів відносно керівництва країни, включаючи Лукашенко і членів його сім’ї. У травні ЄС також заборонив білоруським авіаперевізникам здійснювати польоти в повітряному просторі спільноти.

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