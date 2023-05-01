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Швейцарія вперше головує у Раді Безпеки ООН

Швейцарія вперше головує у Раді Безпеки ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Відсьогодні Швейцарія бере на себе головування в Раді Безпеки ООН, змінивши по ротації росію. про проіритети розповіли у МЗС країни, передає УНН.

Деталі

Як вказали у МЗС країни, головування Швейцарії у травні 2023 року дозволить їй "висунути на перший план свої тематичні пріоритети побудови міцного миру та захисту цивільного населення та надати імпульс роботі Ради Безпеки". 

Очолючи Раду Безпеки протягом цього місяця, Швейцарія має намір діяти відповідно до своєї репутації посередника та помічника у налагодженні діалогу, сказала постійний представник країни при ООН Паскаль Берісвіль, яку цитує DW.

За даними МЗС країни, що основу програми роботи Швейцарії протягом цього місяця "багато в чому визначена наперед, а саме необхідним продовженням мандатів миротворчих місій ООН або санкційних режимів, встановлених Радою Безпеки". Також Швейцарія планує у травні два такі заходи, які безпосередньо пов'язані з профілем та пріоритетами її зовнішньої політики. Федеральний радник Ігнаціо Кассіс та президент Конфедерації Ален Берсе головуватимуть на відкритих дебатах. Федеральний радник Віола Амхерд також має головувати на засіданні Ради Безпеки, присвяченому миротворчим місіям ООН.

9 червня 2022 року Генеральна Асамблея ООН 187 голосами зі 190 обрала Швейцарію членом Ради Безпеки в 2023-2024 роках. 1 січня Швейцарія розпочала свій мандат як непостійний член Ради Безпеки.

За даними з відкритих джерел, Швейцарія вперше головуватиме в РБ ООН.

Доповнення

З початку військового нападу росії на Україну 24 лютого 2022 дії та рішення Швейцарії щодо політики нейтралітету неодразово піддавались критиці. Насамперед, влада в Берні декілька разів накладала вето на передачу зброї швейцарського виробництва Україні. Також Швейцарія одна з небагатьох відмовилася передавати приватні активи росіян, які підпали під санкції, на відновлення України, і долучитись до групи з заморожування таких активів.

Нагадаємо

У квітні голова мзс рф сергій лавров виступав на заходах РБ ООН у Нью-Йорку. Учасники засідань неодразово різко критикувати російські дії проти України.

Зокрема, 26 квітня делегація Ізраїлю залишила засідання РБ ООН під головування росії на знак протесту.

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