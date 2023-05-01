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Швейцария впервые председательствует в Совете Безопасности ООН

Швейцария впервые председательствует в Совете Безопасности ООН

Киев • УНН

 • 371680 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. С сегодняшнего дня Швейцария берет на себя председательство в Совете Безопасности ООН, сменив по ротации россию. О проиритетах рассказали в МИД страны, передает УНН.

Детали

Как указали в МИД страны, председательство Швейцарии в мае 2023 года позволит ей "выдвинуть на первый план свои тематические приоритеты построения прочного мира и защиты гражданского населения и придать импульс работе Совета Безопасности". 

Возглавляя Совет Безопасности в течение этого месяца, Швейцария намерена действовать в соответствии со своей репутацией посредника и помощника в налаживании диалога, сказала постоянный представитель страны при ООН Паскаль Берисвиль, которую цитирует DW.

По данным МИД страны, основа программы работы Швейцарии в течение этого месяца "во многом предопределена наперед, а именно необходимым продлением мандатов миротворческих миссий ООН или санкционных режимов, установленных Советом Безопасности". Также Швейцария планирует в мае два таких мероприятия, которые непосредственно связаны с профилем и приоритетами ее внешней политики. Федеральный советник Игнацио Кассис и президент Конфедерации Ален Берсе будут председательствовать на открытых дебатах. Федеральный советник Виола Амхерд также должна председательствовать на заседании Совета Безопасности, посвященном миротворческим миссиям ООН.

9 июня 2022 года Генеральная Ассамблея ООН 187 голосами из 190 избрала Швейцарию членом Совета Безопасности в 2023-2024 годах. 1 января Швейцария начала свой мандат в качестве непостоянного члена Совета Безопасности.

По данным из открытых источников, Швейцария впервые будет председательствовать в СБ ООН.

Дополнение

С начала военного нападения россии на Украину 24 февраля 2022 года действия и решения Швейцарии относительно политики нейтралитета неоднократно подвергались критике. Прежде всего, власти в Берне несколько раз накладывали вето на передачу оружия швейцарского производства Украине. Также Швейцария одна из немногих отказалась передавать частные активы россиян, подпавших под санкции, на восстановление Украины, и присоединиться к группе по замораживанию таких активов.

Напомним

В апреле глава мид рф сергей лавров выступал на мероприятиях СБ ООН в Нью-Йорке. Участники заседаний неоднократно резко критиковали российские действия против Украины.

В частности, 26 апреля делегация Израиля покинула заседание СБ ООН под председательством россии в знак протеста.

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