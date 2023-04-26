Делегація Ізраїлю залишила засідання РБ ООН під головуванням росії на знак протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Представник Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан на засіданні Ради Безпеки під керівництвом росії зачитав імена ізраїльтян, убитих минулого року, на знак протесту проти проведення ради з палестинського питання у День пам'яті загиблих солдатів Ізраїлю та жертв терору, напередодні Дня незалежності країни, після чого залишив засідання ради, пише УНН із посиланням на The Times of Israel.
Цитата
“Сьогодні один із найсвятіших днів у році для Держави Ізраїль. Ми неодноразово просили перенести сьогоднішнє засідання, описуючи глибоку важливість цього дня, але, на жаль, ця рада відмовилася зрушити з місця. Нині це перейшло всі межі. Поки ізраїльтяни сумують, ця рада, як завжди, почує більш кричущу брехню, яка засуджує Державу Ізраїль і хибно зображує її коренем усіх проблем регіону”, - заявив представник Ізраїлю в РБ ООН Гілад Ердан.
Деталі
Дипломат безпосередньо звернувся до міністра закордонних справ росії сергія лаврова з запитанням: "Що б ви зробили, якби ця рада збиралася, щоб виділити та засудити російську федерацію і ваших солдатів 9 травня, у день перемоги над фашистами?"
Ердан поставив на стіл перед собою поминальну свічку і вийшов із зали разом із рештою ізраїльської делегації.
“Я відмовляюся проводити цей священний день, слухаючи брехню та осуд. Ці дебати ганьблять полеглих, і Ізраїль не братиме в них участі”, - сказав він.
Ізраїль демонстративно полишив залу засідання ООН під час головування російського міністра закордонних справ Лаврова. pic.twitter.com/27VPEINGk4— Богдан Цюпин (@bohdannews) April 26, 2023
Як пише The Times of Israel, відмова росії відкласти засідання була розцінена як відплата за підтримку Ізраїлем України, а палестинці розцінили рішення росії як перемогу.
Палестинська сторона називає День незалежності Ізраїлю "Накба", що з арабської перекладається як "катастрофа". На засіданні у вівторок міністр закордонних справ Палестинської автономії Ріяд аль-Малікіт назвав створення Ізраїлю "катастрофою".
“75 років через день Накба (катастрофа з араб. – ред.) продовжується. Заперечення наших прав, переміщення і заміна нашого народу все ще продовжується з однією метою, яка переслідується серед білого дня: анексія. Настав час покласти край Накбі”, - сказав він.
Виступаючи на брифінгу для преси після засідання Ради Безпеки, лавров заперечував, що засідання було проведено у День пам'яті через політичні махінації.
За його словами, “не було жодних заперечень проти графіка Ради Безпеки, коли його було вперше представлено, і що ООН не може врахувати переваги у розкладі для всіх держав-членів”.
лавров додав, що представник Ізраїлю "дуже емоційно ставив риторичні питання" про зустріч, присвячену дню перемоги у росії, і заявив, що зустріч у вівторок не була ворожою стосовно Ізраїлю.
“Представник Ізраїлю сказав, що не може брати участь в антиізраїльському заході такого дня. Це не було антиізраїльською зустріччю. Це була зустріч, проведена відповідно до пункту порядку денного, який був на порядку денному Ради Безпеки протягом десятиліть”, – заявив лавров.
Доповнення
У 2023 році 24 квітня напередодні Дня незалежності Ізраїль вшанував пам'ять загиблих у війнах та жертв терору. Ізраїльтяни називають цей день "Йом ха-Зікарон", що в перекладі з івриту означає День пам'яті.
День пам'яті поступово переходить у святкування Дня незалежності країни (Йом ха-Ацмаут – ред.), який триває з вечора 25 квітня і триває до вечора 26 квітня (щороку дні святкування змінюються, оскільки свято відзначають за єврейським календарем).
Цього року держава відзначає 75-ту річницю незалежності.