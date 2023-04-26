Делегація Ізраїлю залишила засідання РБ ООН під головуванням росії на знак протесту

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“Сьогодні один із найсвятіших днів у році для Держави Ізраїль. Ми неодноразово просили перенести сьогоднішнє засідання, описуючи глибоку важливість цього дня, але, на жаль, ця рада відмовилася зрушити з місця. Нині це перейшло всі межі. Поки ізраїльтяни сумують, ця рада, як завжди, почує більш кричущу брехню, яка засуджує Державу Ізраїль і хибно зображує її коренем усіх проблем регіону”, - заявив представник Ізраїлю в РБ ООН Гілад Ердан.

Деталі

Дипломат безпосередньо звернувся до міністра закордонних справ росії сергія лаврова з запитанням: "Що б ви зробили, якби ця рада збиралася, щоб виділити та засудити російську федерацію і ваших солдатів 9 травня, у день перемоги над фашистами?"

Ердан поставив на стіл перед собою поминальну свічку і вийшов із зали разом із рештою ізраїльської делегації.

“Я відмовляюся проводити цей священний день, слухаючи брехню та осуд. Ці дебати ганьблять полеглих, і Ізраїль не братиме в них участі”, - сказав він.

Ізраїль демонстративно полишив залу засідання ООН під час головування російського міністра закордонних справ Лаврова. pic.twitter.com/27VPEINGk4

Як пише The Times of Israel, відмова росії відкласти засідання була розцінена як відплата за підтримку Ізраїлем України, а палестинці розцінили рішення росії як перемогу.

Палестинська сторона називає День незалежності Ізраїлю "Накба", що з арабської перекладається як "катастрофа". На засіданні у вівторок міністр закордонних справ Палестинської автономії Ріяд аль-Малікіт назвав створення Ізраїлю "катастрофою".

“75 років через день Накба (катастрофа з араб. – ред.) продовжується. Заперечення наших прав, переміщення і заміна нашого народу все ще продовжується з однією метою, яка переслідується серед білого дня: анексія. Настав час покласти край Накбі”, - сказав він.

Виступаючи на брифінгу для преси після засідання Ради Безпеки, лавров заперечував, що засідання було проведено у День пам'яті через політичні махінації.

За його словами, “не було жодних заперечень проти графіка Ради Безпеки, коли його було вперше представлено, і що ООН не може врахувати переваги у розкладі для всіх держав-членів”.

лавров додав, що представник Ізраїлю "дуже емоційно ставив риторичні питання" про зустріч, присвячену дню перемоги у росії, і заявив, що зустріч у вівторок не була ворожою стосовно Ізраїлю.

“Представник Ізраїлю сказав, що не може брати участь в антиізраїльському заході такого дня. Це не було антиізраїльською зустріччю. Це була зустріч, проведена відповідно до пункту порядку денного, який був на порядку денному Ради Безпеки протягом десятиліть”, – заявив лавров.

Доповнення

У 2023 році 24 квітня напередодні Дня незалежності Ізраїль вшанував пам'ять загиблих у війнах та жертв терору. Ізраїльтяни називають цей день "Йом ха-Зікарон", що в перекладі з івриту означає День пам'яті.

День пам'яті поступово переходить у святкування Дня незалежності країни (Йом ха-Ацмаут – ред.), який триває з вечора 25 квітня і триває до вечора 26 квітня (щороку дні святкування змінюються, оскільки свято відзначають за єврейським календарем).

Цього року держава відзначає 75-ту річницю незалежності.