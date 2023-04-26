Делегация Израиля покинула заседание СБ ООН под председательством россии в знак протеста

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“Сегодня один из самых священных дней в году для Государства Израиль. Мы неоднократно просили перенести сегодняшнее заседание, описывая глубокую важность этого дня, но, к сожалению, этот совет отказался сдвинуться с места. Сейчас это перешло все границы. Пока израильтяне скорбят, этот совет, как всегда, услышит более вопиющую ложь, осуждающую Государство Израиль и ложно изображающую его корнем всех проблем региона”, - заявил представитель Израиля в СБ ООН Гилад Эрдан.

Детали

Дипломат напрямую обратился к министру иностранных дел россии сергею лаврову с вопросом: "Что бы вы сделали, если бы этот совет собирался, чтобы выделить и осудить российскую федерацию и ваших солдат 9 мая, в день победы над фашистами?"

Эрдан поставил на стол перед собой поминальную свечу и вышел из зала вместе с остальной израильской делегацией.

“Я отказываюсь проводить этот священный день, слушая ложь и осуждение. Эти дебаты позорят павших, и Израиль не будет в них участвовать”, - сказал он.

Израиль демонстративно покинул зал заседания ООН во время председательства российского министра иностранных дел Лаврова. pic.twitter.com/27VPEINGk4

Как пишет The Times of Israel, отказ россии отложить заседание был расценен как возмездие за поддержку Израилем Украины, а палестинцы расценили решение россии как победу.

Палестинская сторона называет День независимости Израиля "Накба", что с арабского переводится как "катастрофа". На заседании во вторник министр иностранных дел Палестинской автономии Рияд аль-Маликит назвал создание Израиля "катастрофой".

“75 лет спустя день Накба (катастрофа с араб. – ред.) продолжается. Отрицание наших прав, перемещение и замена нашего народа все еще продолжается с одной целью, которая преследуется средь бела дня: аннексия. Пришло время положить конец Накбе”, - сказал он.

Выступая на брифинге для прессы после заседания Совета Безопасности, лавров отрицал, что заседание было проведено в День памяти из-за политических махинаций.

По его словам, “не было никаких возражений против графика Совета Безопасности, когда он был впервые представлен, и что ООН не может учесть преимущества в расписании для всех государств-членов”.

лавров добавил, что представитель Израиля "очень эмоционально задавал риторические вопросы" о встрече, посвященной дню победы в россии, и заявил, что встреча во вторник не была враждебной по отношению к Израилю.

“Представитель Израиля сказал, что не может участвовать в антиизраильском мероприятии в такой день. Это не было антиизраильской встречей. Это была встреча, проведенная в соответствии с пунктом повестки дня, который был на повестке дня Совета Безопасности в течение десятилетий”, – заявил лавров.

Дополнение

В 2023 году 24 апреля накануне Дня независимости Израиль почтил память погибших в войнах и жертв террора. Израильтяне называют этот день "Йом ха-Зикарон", что в переводе с иврита означает День памяти.

День памяти постепенно переходит в празднование Дня независимости страны (Йом ха-Ацмаут – ред.), который длится с вечера 25 апреля и продолжается до вечера 26 апреля (каждый год дни празднования меняются, поскольку праздник отмечают по еврейскому календарю).

В этом году государство отмечает 75-ю годовщину независимости.