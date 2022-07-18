Швейцарія відхилила запит НАТО на лікування поранених українських військових

Деталі

За даними газети, у травні Швейцарія отримала запит Євроатлантичного координаційного центру реагування на стихійні лиха, який працює у структурі НАТО, щодо лікування поранених під час російського вторгнення українських військових. Через три тижні федеральна влада відмовила в прийомі поранених українців з юридичних і практичних причин.

Основні заперечення полягали в тому, що це порушило б статус Швейцарії як нейтральної держави згідно з міжнародним правом. Наприклад, Женевська конвенція та Гаазька угода 1907 року вимагають від нейтральних держав гарантувати, що реабілітовані солдати не зможуть брати участь у військових діях після одужання.

Що стосується поранених цивільних осіб, уряд висловив думку, що майже неможливо відрізнити цивільних осіб від солдатів, враховуючи, що багато цивільних в Україні беруть до рук зброю, щоб захищати свою країну. Натомість швейцарські чиновники воліють допомагати пораненим, направляючи гуманітарну допомогу до цивільних лікарень в Україні.

Доповнення

Президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс оголосив про посилення підтримки України Швейцарією - буде подвоєно фінансовий внесок у двосторонню співпрацю, з акцентом на цифрову трансформацію, йдеться у заяві Кассіса, зробленій на конференції з відновлення України у Лугано.