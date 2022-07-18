Швейцарія відхилила запит НАТО на лікування поранених українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Федеральний уряд Швейцарії відмовився лікувати українських військових, поранених під час бойових дій на тлі повномасштабного російського вторгнення на підставі нейтралітету. Про це повідомляє Tages Anzeiger, інформує УНН.
Деталі
За даними газети, у травні Швейцарія отримала запит Євроатлантичного координаційного центру реагування на стихійні лиха, який працює у структурі НАТО, щодо лікування поранених під час російського вторгнення українських військових. Через три тижні федеральна влада відмовила в прийомі поранених українців з юридичних і практичних причин.
Основні заперечення полягали в тому, що це порушило б статус Швейцарії як нейтральної держави згідно з міжнародним правом. Наприклад, Женевська конвенція та Гаазька угода 1907 року вимагають від нейтральних держав гарантувати, що реабілітовані солдати не зможуть брати участь у військових діях після одужання.
Що стосується поранених цивільних осіб, уряд висловив думку, що майже неможливо відрізнити цивільних осіб від солдатів, враховуючи, що багато цивільних в Україні беруть до рук зброю, щоб захищати свою країну. Натомість швейцарські чиновники воліють допомагати пораненим, направляючи гуманітарну допомогу до цивільних лікарень в Україні.
Доповнення
Президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс оголосив про посилення підтримки України Швейцарією - буде подвоєно фінансовий внесок у двосторонню співпрацю, з акцентом на цифрову трансформацію, йдеться у заяві Кассіса, зробленій на конференції з відновлення України у Лугано.