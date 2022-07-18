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Швейцария отклонила запрос НАТО на лечение раненых украинских военных

Швейцария отклонила запрос НАТО на лечение раненых украинских военных

Киев • УНН

 • 150384 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Федеральное правительство Швейцарии отказалось лечить украинских военных, раненых во время боевых действий на фоне полномасштабного российского вторжения на основании нейтралитета. Об этом сообщает Tages Anzeiger, информирует УНН.

Детали 

По данным газеты, в мае Швейцария получила запрос Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия, работающего в структуре НАТО, по лечению раненых во время российского вторжения украинских военных. Через три недели федеральные власти отказали в приеме раненых украинцев по юридическим и практическим причинам.

Основные возражения заключались в том, что это нарушило бы статус Швейцарии как нейтрального государства в соответствии с международным правом. К примеру, Женевская конвенция и Гаагское соглашение 1907 года требуют от нейтральных государств гарантировать, что реабилитированные солдаты не смогут участвовать в военных действиях после выздоровления.

Что касается раненых гражданских лиц, правительство выразило мнение, что почти невозможно отличить гражданских лиц от солдат, учитывая, что многие гражданские в Украине берут в руки оружие, чтобы защищать свою страну. Вместо этого швейцарские чиновники предпочитают помогать раненым, направляя гуманитарную помощь в гражданские больницы в Украине.

Дополнение 

Президент Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис объявил об усилении поддержки Украины Швейцарией – будет удвоен финансовый вклад в двустороннее сотрудничество, с акцентом на цифровую трансформацию, говорится в заявлении Кассиса, сделанном на конференции по восстановлению Украины в Лугано.

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