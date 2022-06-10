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Швейцарія схвалила новий пакет санкцій проти рф, включаючи нафтове ембарго

Швейцарія схвалила новий пакет санкцій проти рф, включаючи нафтове ембарго

Київ • УНН

 • 116667 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Швейцарія схвалила шостий пакет санкцій проти росії, що включає ембарго на російську нафту. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті уряду Швейцарії, передає УНН.

Цитата

"Федеральна рада 10 червня ухвалила рішення про схвалення нових санкцій ЄС проти росії та білорусі", - йдеться у заяві.

Деталі

Повідомляється також, що уряд Швейцарії також вирішив запровадити фінансові санкції та заборону на в'їзд у країну ще для 100 осіб.

Серед осіб громадяни росії та білорусі – військовослужбовці, представники політичних кіл, бізнесмени та особи, які розповсюджують пропаганду та дезінформацію про війну в Україні.

Санкції Берна передбачають відключення від міжнародної системи SWIFT чотирьох банків – російських та білоруських.

Доповнення

Європейський Союз 3 червня офіційно опублікував шостий пакет санкцій проти росії з частковим нафтовим ембарго. Не вдалося домовитись про повне ембарго на російську нафту. Каменем спотикання стала позиція Угорщини.

Як стало відомо пізніше, ЄС послабив шостий пакет санкцій проти росії, виключивши з нього заборону доступу до хмарних сервісів.

Наразі Європейський Союз уже розпочав роботу над сьомим пакетом санкцій проти росії за її вторгнення в Україну.

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