Швейцарія схвалила новий пакет санкцій проти рф, включаючи нафтове ембарго
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Швейцарія схвалила шостий пакет санкцій проти росії, що включає ембарго на російську нафту. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті уряду Швейцарії, передає УНН.
Цитата
"Федеральна рада 10 червня ухвалила рішення про схвалення нових санкцій ЄС проти росії та білорусі", - йдеться у заяві.
Деталі
Повідомляється також, що уряд Швейцарії також вирішив запровадити фінансові санкції та заборону на в'їзд у країну ще для 100 осіб.
Серед осіб громадяни росії та білорусі – військовослужбовці, представники політичних кіл, бізнесмени та особи, які розповсюджують пропаганду та дезінформацію про війну в Україні.
Санкції Берна передбачають відключення від міжнародної системи SWIFT чотирьох банків – російських та білоруських.
Доповнення
Європейський Союз 3 червня офіційно опублікував шостий пакет санкцій проти росії з частковим нафтовим ембарго. Не вдалося домовитись про повне ембарго на російську нафту. Каменем спотикання стала позиція Угорщини.
Як стало відомо пізніше, ЄС послабив шостий пакет санкцій проти росії, виключивши з нього заборону доступу до хмарних сервісів.
Наразі Європейський Союз уже розпочав роботу над сьомим пакетом санкцій проти росії за її вторгнення в Україну.