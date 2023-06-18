Швейцарія: через пожежу на повітряній кулі 7 людей травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У комуні Хюненберг, Швейцарія, в суботу 17 червня, загорілася повітряна куля під час зльоту. На борту перебували 7 людей, повідомляє поліція Швейцарії, пише УНН.
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Після того, як повітряна куля загорілась, вона жорстко приземлилась на землю. На момент пожежі в кошику перебували 7 людей.
У швейцарській поліції повідомили, що серед постраждали 4 жінки та 3 чоловіки віком від 28 до 62 років. Троє з них - дві жінки та один чоловік отримали важкі травми, інші четверо ― легкі.
Аби загасити пожежу та допомоги постраждалим, було залучено 20 співробітників пожежної бригади Хюненберга та кілька машин швидкої допомоги. Причина інциденту поки невідома, її встановлює Швейцарська рада з питань безпеки (SUST).