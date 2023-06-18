Швейцария: из-за пожара на воздушном шаре 7 человек травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В коммуне Хюненберг, Швейцария, в субботу 17 июня, загорелся воздушный шар во время взлета. На борту находились 7 человек, сообщает полиция Швейцарии, пишет УНН.
Детали
После того, как воздушный шар загорелся, он жестко приземлился на землю. На момент пожара в корзине находились 7 человек.
В швейцарской полиции сообщили, что среди пострадавших 4 женщины и 3 мужчины в возрасте от 28 до 62 лет. Трое из них - две женщины и один мужчина получили тяжелые травмы, остальные четверо - легкие.
Чтобы потушить пожар и помочь пострадавшим, было привлечено 20 сотрудников пожарной бригады Хюненберга и несколько машин скорой помощи. Причина инцидента пока неизвестна, ее устанавливает Швейцарский совет по вопросам безопасности (SUST).