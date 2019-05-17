Швеція планує передати Україні 4 млн євро

"Швеція залишається дуже прихильною. Ми віддані на двосторонній і регіональній основі. У нас є співпраця з метою розвитку, співробітництво в сфері реформ з Україною та іншими країнами. Вона заснована на ідеї євроінтеграції. У нас є одна регіональна стратегія, яка охоплює країни Східного партнерства, країни Західних Балкан і Туреччини. Це 7-річна стратегія для всіх європейських сусідів - усіх сусідів ЄС в Європі. Ця стратегія закінчиться в наступному році, і ми вже почали говорити про наступну стратегії. Це буде продовження сценарію. Може бути, ми трохи змінимо фокус, ми вже почали обговорення. Зрозуміло, що ми продовжимо. Буде нова довгострокова стратегія євроінтеграції. В цьому році ми вже збільшили фінансування цієї стратегії приблизно на 25 мільйонів євро. Чотири мільйони підуть в Україну. Особливу увагу буде приділено управлінню, громадянському суспільству, навколишньому середовищу", - сказав посол.

Нагадаємо, Японія передала Україні з моменту її незалежності 3,1 млрд доларів США фінансової підтримки.