Швеция планирует передать Украине 4 млн евро

“Швеция остаётся очень приверженной. Мы привержены на двусторонней и региональной основе. У нас есть сотрудничество в целях развития, сотрудничество в сфере реформ с Украиной и другими странами. Она основана на идее евроинтеграции. У нас есть одна региональная стратегия, охватывающая страны Восточного партнерства, страны Западных Балкан и Турцию. Это 7-летняя стратегия для всех европейских соседей - всех соседей ЕС в Европе. Эта стратегия закончится в следующем году, и мы уже начали говорить о следующей стратегии. Это будет продолжение сценария. Может быть, мы немного изменим фокус, мы уже начали обсуждение. Понятно, что мы продолжим. Будет новая долгосрочная стратегия евроинтеграции. В этом году мы уже увеличили финансирование этой стратегии примерно на 25 миллионов евро. Четыре миллиона пойдут в Украину. Особое внимание будет уделено управлению, гражданскому обществу, окружающей среде", - сказал посол.

Напомним, Япония передала Украине с момента ее независимости 3,1 млрд долларов США финансовой поддержки.