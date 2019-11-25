Швеція перестане використовувати вислів "Біла Росія" на позначення Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Шведський уряд прийняв рішення, що тепер в офіційних зверненнях до Білорусі буде використовувати тільки назву “Білорусь” (Belarus), а не “Вітрюссланд” (Vitryssland, vit в перекладі зі шведської — “Біла”, Ryssland — “Росія”), як раніше . Про це повідомила міністерка закордонних справ королівства Анн Лінде в статті, опублікованій в понеділок в газеті Dagens Nyheter, пише УНН.
“Це визнання білоруського громадянського суспільства і народу, які впродовж довгого часу прагнули до того, щоб підкреслити національну ідентичність і суверенітет своєї країни”, — пише глава шведського МЗС.
Тим самим зовнішньополітичне відомство відмовляється від назви, яке може викликати асоціацію з Росією: закінчення “-русь”, як пише Лінде, “не вказує на Росію”.
Інформація про рішення МЗС надійшла в зв’язку з спільним візитом Анн Лінде і її фінського колеги Пеккі Хаавісто до Мінська.
Міністерство закордонних справ Швеції посилається також на те, що перехід від використання назви “Вітрюссланд” до назви “Білорусь” вже пройшов в англійській і французькій мовах.
Як писав УНН раніше, введення прикордонного контролю для всіх, хто в’їжджає зі Швеції датська влада пояснює збільшеною небезпекою, що йде від організованої злочинності. Саме вона винна в організації ряду вибухів і вбивств в Копенгагені в цьому році, вважають у Данії.