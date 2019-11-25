Швеція перестане використовувати вислів "Біла Росія" на позначення Білорусі

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Шведський уряд прийняв рішення, що тепер в офіційних зверненнях до Білорусі буде використовувати тільки назву “Білорусь” (Belarus), а не “Вітрюссланд” (Vitryssland, vit в перекладі зі шведської — “Біла”, Ryssland — “Росія”), як раніше . Про це повідомила міністерка закордонних справ королівства Анн Лінде в статті, опублікованій в понеділок в газеті Dagens Nyheter, пише УНН.