Через "організовану злочинність зі Швеції" - Данія вводить контроль на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Введення прикордонного контролю для всіх, хто в’їжджає зі Швеції датська влада пояснює збільшеною небезпекою, що йде від організованої злочинності. Саме вона винна в організації ряду вибухів і вбивств в Копенгагені в цьому році, повідомив у четвер міністр юстиції Данії Нік Хеккеруп на прес-конференції, яку транслював телеканал ТV2, пише УНН.
“Шведська організована злочинність займає тут центральне місце. Ми спостерігали тривожний розвиток у Швеції, де були і вибухи, і насильство, що зросло — зазначив міністр. — Ми вивчили ситуацію і вирішили посилити захист кордону з Швецією”.
Датський уряд представив “пакет безпеки”, який серед іншого включає серйозне розширення відеоспостереження по всій країні, посилення покарань і контроль за тими, хто прибуває зі Швеції. З 12 листопада датські прикордонники проводитимуть вибірковий контроль усіх, хто в’їжджає в країну зі Швеції. За словами Ніка Хеккерупа, вся увага зосереджена на представниках організованої злочинності, а не на простих громадянах.
Датська поліція створить також новий центр з боротьби із прикордонною злочинністю в Ересуннському регіоні.
“Це (насильство) не повинно стати буденним явищем в Данії. Ми забезпечимо безпеку для датських громадян”, — заявив Нік Хеккеруп.
Як передавав УНН, громадянин Данії спробував ввезти в Україну набої до зброї.