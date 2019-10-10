Через "організовану злочинність зі Швеції" - Данія вводить контроль на кордоні

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 616 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 5552 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 39734 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 36628 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 37435 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 246595 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 165717 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139213 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140460 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152115 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.4м/с
39%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 45962 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 26116 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 43070 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 42124 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 13683 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 39729 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 246588 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 201164 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 318380 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 337984 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 2704 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 43358 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 26399 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 65314 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 47558 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Через "організовану злочинність зі Швеції" - Данія вводить контроль на кордоні

Київ • УНН

 • 57516 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Введення прикордонного контролю для всіх, хто в’їжджає зі Швеції датська влада пояснює збільшеною небезпекою, що йде від організованої злочинності. Саме вона винна в організації ряду вибухів і вбивств в Копенгагені в цьому році, повідомив у четвер міністр юстиції Данії Нік Хеккеруп на прес-конференції, яку транслював телеканал ТV2, пише УНН.

Через "організовану злочинність зі Швеції" - Данія вводить контроль на кордоні

“Шведська організована злочинність займає тут центральне місце. Ми спостерігали тривожний розвиток у Швеції, де були і вибухи, і насильство, що зросло — зазначив міністр. — Ми вивчили ситуацію і вирішили посилити захист кордону з Швецією”.

Датський уряд представив “пакет безпеки”, який серед іншого включає серйозне розширення відеоспостереження по всій країні, посилення покарань і контроль за тими, хто прибуває зі Швеції. З 12 листопада датські прикордонники проводитимуть вибірковий контроль усіх, хто в’їжджає в країну зі Швеції. За словами Ніка Хеккерупа, вся увага зосереджена на представниках організованої злочинності, а не на простих громадянах.

Датська поліція створить також новий центр з боротьби із прикордонною злочинністю в Ересуннському регіоні.

“Це (насильство) не повинно стати буденним явищем в Данії. Ми забезпечимо безпеку для датських громадян”, — заявив Нік Хеккеруп.

Як передавав УНН, громадянин Данії спробував ввезти в Україну набої до зброї.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.41
Bitcoin
$82,620.00
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.34
Золото
$3,229.54
Ethereum
$1,567.03