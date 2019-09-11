Громадянин Данії спробував ввезти в Україну набої до зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Під час огляду автівок, якими їхали через пункти пропуску "Грушів" і "Мамалига" прикордонники виявили набої до різної зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.
Співробітники Львівського загону спільно зі співробітниками ДФС у багажному відділені автомобіля "фольксваген" данської реєстрації виявили 23 набої калібру 5,45 мм та 7,62 мм до мисливської нарізної зброї. Громадянин Данії їхав на в'їзд в Україну.
Крім цього, в "Мамализі" службовий собака прикордонників допоміг виявити приховані набої у "мерседесі", яким українець їхав до Молдови. У підлокітнику транспортного засобу охоронці кордону Чернівецького загону знайшли 9 набоїв та магазин до травматичної зброї.
За цими фактами поінформовано представників Національної поліції. Виявлені патрони та магазин передано компетентним органам.
Нагадаємо, чоловік та жінка з паспортами "громадян світу" намагались провезти дитину за кордон.