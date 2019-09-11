Гражданин Дании попытался ввезти в Украину патроны к оружию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. При осмотре автомобилей, которыми ехали через пункты пропуска "Грушев" и "Мамалыга» пограничники обнаружили патроны к разному оружию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Сотрудники Львовского отряда совместно с сотрудниками ГФС в багажном отделении автомобиля "фольксваген" датской регистрации обнаружили 23 патрона калибра 5,45 мм и 7,62 мм до охотничьего нарезного оружия. Гражданин Дании ехал на въезд в Украину.
Кроме этого, в "Мамалыге" служебная собака пограничников помог выявить скрытые патроны в "мерседесе", которым украинец ехал в Молдову. В подлокотнике транспортного средства пограничники Черновицкого отряда нашли 9 патронов и магазин к травматическому оружию.
По этим фактам проинформированы представителей Национальной полиции. Обнаруженные патроны и магазин передано компетентным органам.
Напомним, мужчина и женщина с паспортами "граждан мира" пытались провезти ребенка за границу.