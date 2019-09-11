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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 88687 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115050 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106801 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113414 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 121121 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149130 просмотра

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Гражданин Дании попытался ввезти в Украину патроны к оружию

Гражданин Дании попытался ввезти в Украину патроны к оружию

Киев  •  УНН

 • 17177 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. При осмотре автомобилей, которыми ехали через пункты пропуска "Грушев" и "Мамалыга» пограничники обнаружили патроны к разному оружию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Сотрудники Львовского отряда совместно с сотрудниками ГФС в багажном отделении автомобиля "фольксваген" датской регистрации обнаружили 23 патрона калибра 5,45 мм и 7,62 мм до охотничьего нарезного оружия. Гражданин Дании ехал на въезд в Украину.

Кроме этого, в "Мамалыге" служебная собака пограничников помог выявить скрытые патроны в "мерседесе", которым украинец ехал в Молдову. В подлокотнике транспортного средства пограничники Черновицкого отряда нашли 9 патронов и магазин к травматическому оружию.

По этим фактам проинформированы представителей Национальной полиции. Обнаруженные патроны и магазин передано компетентным органам.

Напомним, мужчина и женщина с паспортами "граждан мира" пытались провезти ребенка за границу.

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