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Из-за "организованной преступности из Швеции" - Дания вводит контроль на границе

Киев • УНН

 • 57516 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Введение пограничного контроля для всех въезжающих из Швеции датские власти объясняют возросшей опасностью, исходящей от организованной преступности. Именно она виновна в организации ряда взрывов и убийств в Копенгагене в этом году, сообщил в четверг министр юстиции Дании Ник Хэккеруп на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТV2, пишет УНН.

Из-за "организованной преступности из Швеции" - Дания вводит контроль на границе

“Шведская организованная преступность занимает здесь центральное место. Мы наблюдали тревожное развитие в Швеции, где были и взрывы, и возросшее насилие, — отметил министр. — Мы изучили ситуацию и решили усилить защиту границы с Швецией”.

Датское правительство представило “пакет безопасности”, среди прочего включающий серьезное расширение видеонаблюдения по всей стране, ужесточение наказаний и контроль за прибывающими из Швеции. С 12 ноября датские пограничники будут проводить выборочный контроль въезжающих в страну из Швеции. По словам Ника Хэккерупа, все внимание сосредоточено на представителях организованной преступности, а не на простых гражданах.

Датская полиция создаст также новый центр по борьбе с приграничной преступностью в Эресуннском регионе.

“Это (насилие) не должно стать будничным явлением в Дании. Мы обеспечим безопасность для датских граждан”, — заявил Ник Хэккеруп.

Как сообщал УНН, гражданин Дании попытался ввезти в Украину патроны к оружию.

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