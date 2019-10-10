Из-за "организованной преступности из Швеции" - Дания вводит контроль на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Введение пограничного контроля для всех въезжающих из Швеции датские власти объясняют возросшей опасностью, исходящей от организованной преступности. Именно она виновна в организации ряда взрывов и убийств в Копенгагене в этом году, сообщил в четверг министр юстиции Дании Ник Хэккеруп на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТV2, пишет УНН.
“Шведская организованная преступность занимает здесь центральное место. Мы наблюдали тревожное развитие в Швеции, где были и взрывы, и возросшее насилие, — отметил министр. — Мы изучили ситуацию и решили усилить защиту границы с Швецией”.
Датское правительство представило “пакет безопасности”, среди прочего включающий серьезное расширение видеонаблюдения по всей стране, ужесточение наказаний и контроль за прибывающими из Швеции. С 12 ноября датские пограничники будут проводить выборочный контроль въезжающих в страну из Швеции. По словам Ника Хэккерупа, все внимание сосредоточено на представителях организованной преступности, а не на простых гражданах.
Датская полиция создаст также новый центр по борьбе с приграничной преступностью в Эресуннском регионе.
“Это (насилие) не должно стать будничным явлением в Дании. Мы обеспечим безопасность для датских граждан”, — заявил Ник Хэккеруп.
Как сообщал УНН, гражданин Дании попытался ввезти в Украину патроны к оружию.