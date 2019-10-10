Из-за "организованной преступности из Швеции" - Дания вводит контроль на границе

КИЕВ. 10 октября. УНН. Введение пограничного контроля для всех въезжающих из Швеции датские власти объясняют возросшей опасностью, исходящей от организованной преступности. Именно она виновна в организации ряда взрывов и убийств в Копенгагене в этом году, сообщил в четверг министр юстиции Дании Ник Хэккеруп на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТV2, пишет УНН.