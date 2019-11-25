Швеция перестанет использовать выражение "Белая Россия" для обозначения Беларуси

“Это признание белорусского гражданского общества и народа, которые на протяжении долгого времени стремились к тому, чтобы подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны”, — пишет глава шведского МИДа.

Тем самым внешнеполитическое ведомство отказывается от названия, которое может вызывать ассоциацию с Россией: окончание “-русь”, как пишет Линде, “не указывает на Россию”.

Информация о решении МИДа поступила в связи с совместным визитом Анн Линде и ее финского коллеги Пекки Хаависто в Минск.

Министерство иностранных дел Швеции ссылается также на то, что переход от использования названия “Витрюссланд” к названию “Беларусь” уже произошел в английском и французском языках.

Как писал УНН ранее, введение пограничного контроля для всех, кто въезжает из Швеции датские власти объясняют увеличенной опасностью, исходящей от организованной преступности. Именно она должна в организации ряда взрывов и убийств в Копенгагене в этом году, считают в Дании.