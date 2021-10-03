Швеція дозволить 15-річним дітям робити щеплення COVID-19, навіть проти волі батьків

Деталі

Шведська асоціація місцевої влади і регіонів (SKR), що представляє як регіональні уряди, керуючі системою охорони здоров’я Швеції, так і муніципалітети, керуючі школами, заявила, що вона вирішила, що 15-річні діти можуть бути досить зрілими, щоб вирішувати самим.

Представники охорони здоров’я оцінюють ступінь зрілості, для цього дітям або підліткам потрібно заповнитити анкету, відповідаючи на різні питання про їх здоров’я і розуміння того, що означає пройти вакцинацію проти COVID-19.

Для дітей у віці до 15 років SKR вважає, що регіони і муніципалітети в цілому повинні бути зобов’язані отримувати письмову згоду батьків, якщо між батьками і підлітками у віці від 12 до 15 років виникнуть серйозні розбіжності. В деяких випадках медичні працівники все ж можуть дати індивідуальну оцінку зрілості дитини і піти проти волі батьків.

Очікується, що вакцинація дітей у віці від 12 до 15 років розпочнеться 11 жовтня по всій Швеції, при цьому деякі регіони воліють проводити вакцинацію в центрах вакцинації, а не в школах, як спочатку планувалося.

Доповнення

Швеція зняла більшість обмежень, введених раніше в зв’язку з пандемією COVID-19.

Відтепер заклади громадського харчування зможуть працювати без обмежень. Скасовується вимога про дотримання дистанції між столиками, а також обмеження кількості відвідувачів в барах і ресторанах.

Скасовуються і обмеження на проведення масових заходів. Тепер для того, щоб потрапити на захід, не потрібно надавати негативний результат тесту. Крім того, шведи більше не зобов’язані дотримуватися дистанції і можуть повертатися до роботи в офісах.

Додамо

З початку пандемії в Швеції від коронавірусу померли 14,8 тисяч осіб. За даними порталу Wordometer, в цій країні на 1 млн жителів припадає 1 452 летальних випадки від COVID-19. Для порівняння: в сусідніх Норвегії, Фінляндії і Данії цей показник становить 155, 191 і 454 смерті на 1 млн населення (померли відповідно 850, 1 062 і 2 640 людей).