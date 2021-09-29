Швеція повністю скасовує обмеження, пов'язані з COVID-19

Деталі

“Розвиток явно йде в правильному напрямку, тому зараз — хороша можливість дійсно послабити обмеження”, — сказав державний епідеміолог Андерс Тегнелл.

Повністю скасовані рестрикції на кількість учасників масових заходів як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Їм також не буде потрібен ковід-паспорт. Тим, хто не пройшов вакцинацію, як і раніше рекомендується дотримуватися соціальної дистанції і уникати великих зібрань людей.

Знімаються і обмеження у ресторанах, такі як вимоги до відстані між столиками і максимальній кількості людей за ними. Знову можна буде танцювати у нічних клубах.

З 29 вересня буде скасована рекомендація управління охорони здоров’я про дистанційну роботу, що означає, що багато службовців можуть поступово почати повертатися на свої робочі місця. У той же час при появі симптомів COVID-19 жителів країни просять залишатися вдома і робити тести.

Довідка

На сьогоднішній день 7 141 873 особи, або 83,6% населення, від 16 років і старше отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19. З них 6 536 355 осіб, або 76,5%, імунізовані повністю.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Швеції зафіксували 1 149 407 випадків захворювання, жертвами стали 14 821 осіб.

Швеція і COVID-19

Раніше головний епідеміолог Швеції назвав вірним відмову країни від карантину.

Стратегія влади Швеції, яка передбачає відмову від самоізоляції, була в основному вірною, оскільки дозволила пережити перші хвилі пандемії з низькою надлишкової смертністю, заявив в інтерв’ю порталу Unherd головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл.

Він погодився, що “потенціал поширення (COVID-19) виявився більше”, ніж очікувала влада. “Однак багато скандинавських країн постраждали від цього набагато сильніше. Якщо подивитися, наприклад, на надлишкову смертність, у Швеції справи йдуть зовсім не погано, за цим показником країна знаходиться на четвертому чи п’ятому місці з кінця в Євросоюзі”, — сказав Тегнелл.

Як вважає епідеміолог, необхідність була у високому рівні населення з імунітетом. “Це дійсно правда — ми цього не бачили”, — додав він.

Єдиним способом “розумно” контролювати поширення коронавірусу Тегнелл вважає вакцинацію. “Насправді, схоже, іншого шляху немає”, — заявив фахівець.

Однак навіть за допомогою вакцинації повністю позбутися від COVID-19 не вдасться, продовжив він. “Ми з самого початку намагалися довести, що це хвороба, з якою ми повинні навчитися жити. І таку позицію займають все більше країн, оскільки навіть з ідеальною вакциною ми можемо контролювати, але не викорінити її”, — сказав Тегнелл.

На його думку, людям, ймовірно, “доведеться змиритися” з тим, що в майбутньому “по декілька випадків COVID-19 в лікарнях” будуть такою ж нормою, як “декілька випадків грипу або інших захворювань”, які людство не навчилося повністю контролювати.

На піку епідемії у минулому році влада визнала, що в їхній стратегії допущені помилки, зокрема, треба було раніше закрити будинки для людей похилого віку. Однак у вересні 2020 Андерс Тегнелл сказав, що вважає власну політику стримування в цілому вірною і має намір продовжувати її і далі. Значний плюс такої стратегії, на думку Тегнелла, в тому, що її легко дотримуватися протягом тривалого часу.