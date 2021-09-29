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Актуальное
Швеция полностью отменяет ограничения, связанные с COVID-19

Швеция полностью отменяет ограничения, связанные с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20601 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Власти Швеции снимают со среды почти все ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса, пишет УНН со ссылкой на SVT.

Детали

“Развитие явно идет в правильном направлении, поэтому сейчас — хорошая возможность действительно ослабить ограничения”, — сказал государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл.

Полностью отменены рестрикции на число участников массовых мероприятий как в помещении, так и на открытом воздухе. Им также не потребуется ковид-паспорт. Тем, кто не прошел вакцинацию, по-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и избегать больших собраний людей.

Снимаются и ограничения в ресторанах, такие как требования к расстоянию между столиками и максимальному количеству людей за ними. Снова можно будет танцевать в ночных клубах.

С 29 сентября будет отменена рекомендация управления здравоохранения о дистанционной работе, что означает, что многие служащие могут постепенно начать возвращаться на свои рабочие места. В то же время при появлении симптомов COVID-19 жителей страны просят оставаться дома и делать тесты.

Справка

На сегодняшний день 7 141 873 человека, или 83,6% населения, от 16 лет и старше получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. Из них 6 536 355 человек, или 76,5%, иммунизированы полностью.

Согласно статистике ВОЗ — в Швеции зафиксировали 1 149 407 случаев заболевания, жертвами стали 14 821 человек.

Швеция и COVID-19

Ранее главный эпидемиолог Швеции назвал верным отказ страны от карантина.

Стратегия властей Швеции, предусматривающая отказ от самоизоляции, была в основном верной, поскольку позволила пережить первые волны пандемии с низкой избыточной смертностью, заявил в интервью порталу Unherd главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Он согласился, что “потенциал распространения (COVID-19) оказался больше”, чем ожидали власти. “Однако многие скандинавские страны пострадали от этого гораздо сильнее. Если посмотреть, например, на избыточную смертность, в Швеции дела обстоят совсем не плохо, по этому показателю страна находится на четвертом или пятом месте с конца в Евросоюзе”, — сказал Тегнелл.

Как считает эпидемиолог, необходимость была в высоком уровне населения с иммунитетом. “Это действительно правда — мы этого не видели”, — добавил он.

Единственным способом “разумно” контролировать распространение коронавируса Тегнелл считает вакцинацию. “На самом деле, похоже, другого пути нет”, — заявил специалист.

Однако даже с помощью вакцинации полностью избавиться от COVID-19 не удастся, продолжил он. “Мы с самого начала пытались доказать, что это болезнь, с которой мы должны научиться жить. И такую позицию занимают все больше стран, поскольку даже с идеальной вакциной мы можем контролировать, но не искоренить ее”, — сказал Тегнелл.

По его мнению, людям, вероятно, “придется смириться” с тем, что в будущем “по несколько случаев COVID-19 в больницах” будут такой же нормой, как “несколько случаев гриппа или других заболеваний”, которые человечество не научилось полностью контролировать.

На пике эпидемии в прошлом году власти признали, что в их стратегии допущены ошибки, в частности, надо было раньше закрыть дома престарелых. Однако в сентябре 2020 года Андерс Тегнелл сказал, что считает собственную политику сдерживания в целом верной и намерен продолжать ее и дальше. Значительный плюс такой стратегии, по мнению Тегнелла, в том, что ее легко придерживаться в течение длительного времени.

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