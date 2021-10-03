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Швеция позволит 15-летним детям делать прививки COVID-19, даже против воли родителей

Швеция позволит 15-летним детям делать прививки COVID-19, даже против воли родителей

Киев  •  УНН

 • 19371 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Шведские муниципалитеты решили позволить 15-летним детям вакцинироваться против COVID-19 вопреки желанию родителей. С 11 октября программа распространится на детей в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Local.

Детали

Шведская ассоциация местных властей и регионов (SKR), представляющий как региональные правительства, управляющие системой здравоохранения Швеции, так и муниципалитеты, управляющие школами, заявила, что она решила, что 15-летние дети могут быть достаточно зрелыми, чтобы решать самим.

Представители здравоохранения оценивают степень зрелости, для этого детям или подросткам нужно заполнить анкету, отвечая на различные вопросы об их здоровье и понимании того, что значит пройти вакцинацию против COVID-19.

Для детей в возрасте до 15 лет SKR считает, что регионы и муниципалитеты в целом должны быть обязаны получать письменное согласие родителей, если между родителями и подростками в возрасте от 12 до 15 лет возникнут серьезные разногласия. В некоторых случаях медицинские работники все же могут дать индивидуальную оценку зрелости ребенка и пойти против воли родителей.

Ожидается, что вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет начнется 11 октября по всей Швеции, при этом некоторые регионы предпочитают проводить вакцинацию в центрах вакцинации, а не в школах, как изначально планировалось.

Дополнение

Швеция сняла большинство ограничений, введенных ранее в связи с пандемией COVID-19.

Отныне заведения общественного питания смогут работать без ограничений. Отменяется требование о соблюдении дистанции между столиками, а также ограничение количества посетителей в барах и ресторанах.

Отменяются и ограничения на проведение массовых мероприятий. Теперь для того, чтобы попасть на мероприятие, не нужно предоставлять отрицательный результат теста. Кроме того, шведы больше не обязаны соблюдать дистанцию и могут возвращаться к работе в офисах.

Добавим

С начала пандемии в Швеции от коронавируса умерли 14 800 человек. По данным портала Wordometer, в этой стране на 1 млн жителей приходится 1 452 летальных случая от COVID-19. Для сравнения: в соседних Норвегии, Финляндии и Дании этот показатель составляет 155, 191 и 454 смерти на 1 млн населения (умерли соответственно 850, 1 062 и 2 640 людей).

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