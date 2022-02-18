Шторм "Юніс": на Британію обрушився убивчий вітер зі швидкістю 195 км на годину

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Атлантичний шторм обрушився на Велику Британію та Ірландію в п'ятницю з рекордною швидкістю вітру до 196 км на годину, відключивши електрику у десятків тисяч людей, відмінивши десятки авіарейсів та зруйнувавши дах лондонської арени O2. Про це УНН пише з посиланням на Reuters та Associated Press.