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Шторм "Юніс": на Британію обрушився убивчий вітер зі швидкістю 195 км на годину

Шторм "Юніс": на Британію обрушився убивчий вітер зі швидкістю 195 км на годину

Київ • УНН

 • 36958 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Атлантичний шторм обрушився на Велику Британію та Ірландію в п'ятницю з рекордною швидкістю вітру до 196 км на годину, відключивши електрику у десятків тисяч людей, відмінивши десятки авіарейсів та зруйнувавши дах лондонської арени O2. Про це УНН пише з посиланням на Reuters та Associated Press.

Деталі

Метеорологічне управління Великої Британії повідомило, що шторм "Юніс", який назрівав у центральній Атлантиці і направився реактивним потоком від Азорських островів у бік Європи, становить небезпеку для життя.

В Уельсі хвилі були заввишки з будинок. Понад 100 000 людей постраждали від відключення електроенергії через обрив ліній електропередач та обвалення старих дерев.

Сильний вітер у Лондоні зруйнував білий куполоподібний дах арени O2, на якій виступали зірки від The ​​Rolling Stones до Бейонсе та Ріанни.

Метеорологічне бюро повідомило, що порив вітру зі швидкістю 196 км на годину був зареєстрований на острові Уайт, що є рекордом, коли-небудь зареєстрованим в Англії.

У деяких аеропортах літаки так сильно трясло від поривів вітру, що пілоти були змушені відмовитись від посадки. Пряму трансляцію зі злітно-посадкової смуги аеропорту Хітроу дивилися понад 200 000 людей онлайн.

Авіакомпанії скасували десятки рейсів.

Додамо

Очікується, що шторм обрушиться на північ Німеччини у п'ятницю в другій половині дня і вночі рушить на схід. У п'ятницю на узбережжі Північного моря Німеччини було оголошено попередження про повінь.

Голландський інститут погоди випустив найвище попередження, "червоний код" для прибережних районів та "помаранчевий код" для більшої частини Нідерландів. Залізнична компанія країни заявила, що зупинить всі поїзди по всій країні з 14:00, а авіакомпанія KLM також відмінила десятки рейсів.

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