Шторм "Юнис": на Британию обрушился убийственный ветер со скоростью 195 км в час

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Киев • УНН

 • 36957 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Атлантический шторм обрушился на Великобританию и Ирландию в пятницу с рекордной скоростью ветра до 196 км в час, отключив электричество у десятков тысяч людей, отменив десятки авиарейсов и разрушив крышу лондонской арены O2. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters и Associated Press.

Детали

Метеорологическое управление Великобритании сообщило, что шторм "Юнис", который назревал в центральной Атлантике и направился реактивным потоком от Азорских островов в сторону Европы, представляет опасность для жизни.

В Уэльсе волны были в высоту с дом. Более 100 000 человек пострадали от отключения электроэнергии из-за обрыва линий электропередач и обрушения старых деревьев.

Сильный ветер в Лондоне разрушил белую куполообразную крышу арены O2, на которой выступали звезды от The Rolling Stones до Бейонсе и Рианны.

Метеорологическое бюро сообщило, что порыв ветра со скоростью 196 км в час был зарегистрирован на острове Уайт, что является рекордом, когда-либо зарегистрированным в Англии.

В некоторых аэропортах самолеты так сильно трясло от порывов ветра, что пилоты были вынуждены отказаться от посадки. Прямую трансляцию со взлетно-посадочной полосы аэропорта Хитроу смотрели более 200 000 человек онлайн.

Авиакомпании отменили десятки рейсов.

Добавим

Ожидается, что шторм обрушится на север Германии в пятницу во второй половине дня и ночью двинется на восток. В пятницу на побережье Северного моря Германии было объявлено предупреждение о наводнении.

Голландский институт погоды выпустил самое высокое предупреждение "красный код" для прибрежных районов и "оранжевый код" для большей части Нидерландов. Железнодорожная компания страны заявила, что остановит все поезда по всей стране с 14:00, а авиакомпания KLM также отменила десятки рейсов.

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