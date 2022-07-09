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Штайнмаєр вимагав від Зеленського пояснень, чому його візит до Києва було скасовано – Spiegel

Штайнмаєр вимагав від Зеленського пояснень, чому його візит до Києва було скасовано – Spiegel

Київ • УНН

 • 333135 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Під час телефонної розмови між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром останній вимагав пояснень, чому його візит до Києва у квітні було скасовано Офісом Президента. Подробиці розмови публікує Der Spiegel, повідомляє УНН.

Деталі

Як пише видання, спочатку про візит Штайнмаєра до України 12 квітня домовився президент Польщі Анджей Дуда. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак позитивно відреагував на пропозицію, схваливши таку ідею.

Але за день до того, як Штайнмаєр мав їхати до Києва, Єрмак викликав посла Польщі з проханням не брати Штайнмаєра в Україну. Водночас Зеленський відмовився від розмови з німецьким колегою, який чекав на нього "кілька годин".

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен отримала ноту, у якій зазначалося, що візит німецького президента до Києва був би "змістовнішим і найприйнятнішим", якби він приїхав окремо від інших лідерів. Берлін обурився такою заявою, публічно висловившись про це. Однак, за інформацією Spiegel, німецька сторона одразу вирішила "розрядити обстановку".

Зовнішньополітичний радник Штайнмаєра через українського посла Андрія Мельника домовився про телефонну розмову з Зеленським. 5 травня, коли відбулася розмова, публічно повідомлялося, що сторони досягли порозуміння. Як стверджує Spiegel, Зеленський на початку розмови вибачився перед Штайнмаєром, заявивши, що сталося "значне непорозуміння" і запропонував останньому приїхати в Україну на 8 травня.

Однак його колега вимагав спочатку "обговорити минуле" і отримати пояснення скасованому візиту. Коли Зеленський заявив, що не знав про ситуацію, Штайнмаєр відповів, що має всі документи, які підтверджують протилежне. Лише після третього питання Штайнмаєра про причини скасування його візиту до України він нібито почув задовільну відповідь та запропонував "залишити тему".

"Дехто в офісі президента Німеччини досі здивований наполегливістю, з якою зазвичай обережний Штайнмаєр говорив з українцем. Але водночас горді, що їхній керівник не проковтнув приниження через те, що його не запросили", – зазначає Spiegel.

Нагадаємо

У середині квітня Офіс Президента України скасував візит лідера Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра до Києва. Причиною називали тісні зв'язки Штайнмаєра з росією останніми роками.

Після цього посол України Андрій Мельник заявив, що до Києва запрошено канцлера Німеччини Олафа Шольца, з яким вище керівництво має намір обговорити перспективи постачання важкого озброєння в Україну. Проте сам канцлер заявив, що не хоче їхати до Києва, доки там не буде президента Штайнмаєра. Однак згодом таки відвідав країну.

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