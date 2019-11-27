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Штаб Трампа розкритикував Google за посилення правил розміщення політичної реклами

Штаб Трампа розкритикував Google за посилення правил розміщення політичної реклами

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Виборчий штаб американського президента Дональда Трампа і Республіканська партія США розкритикували рішення корпорації Google про посилення правил розміщення політичної реклами. Відповідну спільну заяву було опубліковано у вівторок на сторінці менеджера передвиборної кампанії Трампа Бреда Парскейла в Twitter, передає УНН.

“Неможливо заперечувати, що президент Трамп і його штаб збудували найбільшу онлайн-кампанію з усіх і рішення Google буде мати непропорційно великий ефект для діяльності Трампа та інших кандидатів-республіканців. Ми налаштовані вкрай скептично щодо того, що ця заборона буде в рівній мірі поширюватися на консервативні і ліберальні організації”, — зазначено в заяві.

Республіканці також відзначили, що дане рішення Google може підірвати демократичні процеси в США, так як позбавляє громадян можливості отримувати інформацію з політичних питань і взаємодіяти з кандидатами, і закликали компанію переглянути свою позицію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Twitter визнали, що показували більше реклами менш популярним користувачам

Минулого тижня Google заявила, що планує в найближчі місяці посилити правила, що стосуються розміщення політичної реклами, щоб зміцнити довіру виборців. Компанія має намір обмежити можливості орієнтації агітаційних матеріалів на окремі групи користувачів інтернету. Вона також вживає заходів для запобігання поширенню завідомо неправдивої або що вводить в оману інформації про кандидатів на виборах і про процес голосування.

Нагадаємо, в середині листопада корпорація та однойменна соціальна мережа Twitter уточнила правила заборони на політичну рекламу в її сервісі мікроблогів, про введення якого було оголошено в жовтні.

Тоді вже згаданий Парскейл поширив заяву в якій назвав це рішення “ще однією спробою змусити замовкнути консерваторів, оскільки Twitter знає, що у президента Трампа найбільш ефективна онлайн-програма в історії”. У свою чергу, співробітник виборчого штабу колишнього віце-президента США Джо Байдена Білл Руссо, в своїй заяві привітав, що Twitter не дозволить поширення “наклепу”, проте підкреслив, що слід робити більше, щоб не допускати поширення дезінформації.

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