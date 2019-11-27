Штаб Трампа раскритиковал Google за ужесточение правил размещения политической рекламы

“Невозможно отрицать, что президент Трамп и его штаб построили самую масштабную онлайн-кампанию из всех и решение Google будет иметь непропорционально большой эффект для деятельности Трампа и других кандидатов-республиканцев. Мы настроены крайне скептически относительно того, что этот запрет будет в равной степени распространяться на консервативные и либеральные организации”, — говорится в заявлении.

Республиканцы также отметили, что данное решение Google может подорвать демократические процессы в США, так как лишает граждан возможности получать информацию по политическим вопросам и взаимодействовать с кандидатами, и призвали компанию пересмотреть свою позицию.

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На прошлой неделе Google заявила, что планирует в ближайшие месяцы ужесточить правила, касающиеся размещения политической рекламы, чтобы укрепить доверие избирателей. Компания намерена ограничить возможности ориентации агитационных материалов на отдельные группы пользователей интернета. Она также принимает меры для предотвращения распространения заведомо ложной или вводящей в заблуждение информации о кандидатах на выборах и о процессе голосования.

Напомним, в середине ноября корпорация и одноименная социальная сеть Twitter уточнила правила запрета на политическую рекламу в ее сервисе микроблогов, о введении которого было объявлено в октябре.

Тогда уже упомянутый Парскейл распространил заявление, в котором назвал это решение “еще одной попыткой заставить замолчать консерваторов, поскольку Twitter знает, что у президента Трампа наиболее эффективна онлайн-программа в истории”. В свою очередь, сотрудник избирательного штаба бывшего вице-президента США Джо Байдена Билл Руссо, в своем заявлении поздравил, что Twitter не позволит распространение “клеветы”, однако подчеркнул, что следует делать больше, чтобы не допускать распространения дезинформации.