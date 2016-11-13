Штаб Х.Клінтон звинувачує ФБР у поразці на президентських виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Керівник дослідницького підрозділу передвиборної кампанії екс-держсекретаря США Хілларі Клінтон Невін Неяк звинуватила у поразці кандидатки від демократів на президентських виборах директора ФБР Джеймса Комі, передає УНН з посиланням на Рolitico.
“Ми думаємо, що програли вибори минулого тижня через лист Д.Комі, що той оприлюднив за 11 днів до голосування допомогло зменшити явку і відсторонити людей від нашої підтримки особливо в передмістях,” — написала вона.
Вона також зазначила, що лист Д.Комі допоміг збільшити явку виборців, які проголосували за мільярдера Дональда Трампа.
Як повідомляв УНН, 28 жовтня, ФБР поновило розслідування, пов’язане з використанням Х.Клінтон особистого поштового сервера для робочого листування на посаді держсекретаря США.
Зазначається, що глава ФБР прийняв таке рішення через почуття обов’язку перед конгресменами і стурбованості з приводу можливих витоків інформації в ЗМІ і наступних звинувачень у приховуванні нових даних, дані відомості він виклав у пояснювальній записці для підлеглих.
Проте, як повідомляв УНН, 7 листопада, Конгрес США отримав повідомлення від директора ФБР, в якому йдеться про відсутність підстав для кримінального переслідування екс-держсекретаря. Це означає, що справа про електронне листування проти неї закрита.