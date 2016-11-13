Штаб Х.Клинтон обвиняет ФБР в поражении на президентских выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Руководитель исследовательского подразделения предвыборной кампании экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон Невин Неяк обвинила в поражении кандидата от демократов на президентских выборах директора ФБР Джеймса Коми, передает УНН со ссылкой на Рolitico.
"Мы думаем, что проиграли выборы на прошлой неделе из-за письма Д.Коми, что тот обнародовал за 11 дней до голосования помогло уменьшить явку и отстранить людей от нашей поддержки особенно в пригородах", - написала она.
Она также отметила, что письмо Д.Коми помогло увеличить явку избирателей, проголосовавших за миллиардера Дональда Трампа.
Как сообщал УНН, 28 октября, ФБР возобновило расследование, связанное с использованием Х.Клинтон личного почтового сервера для рабочей переписки в должности госсекретаря США.
Отмечается, что глава ФБР принял такое решение из-за чувства долга перед конгрессменами и обеспокоенности по поводу возможных утечек информации в СМИ и последующих обвинений в сокрытии новых данных, данные сведения он изложил в пояснительной записке для подчиненных.
Однако, как сообщал УНН, 7 ноября, Конгресс США получил сообщение от директора ФБР, в котором говорится об отсутствии оснований для уголовного преследования экс-госсекретаря. Это означает, что дело об электронной переписке против нее закрыто.