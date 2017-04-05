Штаб АТО: в районі Мар'їнки відбулось бойове зіткнення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сьогодні в районі Мар'їнки відбулось бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою проросійських бойовиків, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“Сьогодні, 4 квітня, в районі Мар’їнки відбулось бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника”, — йдеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що група бойовиків, з напрямку населеного пункту Трудівське, що розташоване на тимчасово непідконтрольній Україні території, намагалась наблизитись до позицій українських військових. Прихований рух противника було виявлено. Командиром бригади, враховуючи пряму загрозу життю і здоров’ю підлеглих, було прийняте рішення на застосування зброї. Під натиском вогню, противник ведучи вогонь у відповідь, відійшов.
“Після дорозвідки нашими військовослужбовцями ділянки бойового зіткнення, було знайдено тіло бойовика зі зброєю та боєприпасами, без документів”, — додали в штабі.