Штаб АТО: в районе Марьинки состоялось боевое столкновение

“Сегодня, 4 апреля, в районе Марьинки состоялось боевое столкновение с диверсионно-разведывательной группой противника”, — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что группа боевиков, по направлению населенного пункта Трудовое, расположенного на временно неподконтрольной Украины территории, пыталась приблизиться к позициям украинских военных. Скрытое движение противника было обнаружено. Командиром бригады, учитывая прямую угрозу жизни и здоровью подчиненных, было принято решение на применение оружия. Под напором огня противник, ведя огонь, отошел.

“После доразведки нашими военнослужащими участка боевого столкновения, было найдено тело боевика с оружием и боеприпасами, без документов”, — добавили в штабе.