Штаб АТО: минулої доби російські бойовики вкотре використали заборонене озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Минулої доби ворог продовжив використовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
На Маріупольському напрямку зі 152 міліметрової артилерії обстріляно Мар’їнку. А з мінометів калібру 120 та 82 міліметри — Красногорівку і Широкине. Також в цих районах російсько-окупаційний контингент вів вогонь з гранатометів та зенітних установок. По Мар’їнці стріляв і снайпер.
На Луганському напрямку противник, застосовуючи міномети, гранатомети й великокаліберні кулемети, вів вогонь по Новоолександрівці, Трьохізбенці, балці Кошарній, Кримському й Лопаскіному. Також Кримське обстріляв снайпер.
На Донецькому напрямку бойовики використовували міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети обстрілюючи наші позиції в районі Авдіївки та Луганського. А зі 122 міліметрової артилерії вели вогонь по Новобахмутівці. Загалом за минулу добу відбувся 21 обстріл.
Як повідомляв УНН, з опівночі і до 18 години 14 листопада незаконні збройні формування 12 разів обстріляли позиції українських військових.