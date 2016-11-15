Штаб АТО: прошедшие сутки российские боевики опять использовали запрещено вооружение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. За прошедшие сутки враг продолжил использовать запрещенное минского договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
На Мариупольском направлении с 152 миллиметровой артиллерии обстреляна Марьинка. А из минометов калибра 120 и 82 миллиметра - Красногоровку и Широкино. Также в этих районах российско-оккупационный контингент вел огонь из гранатометов и зенитных установок. По Марьинке стрелял и снайпер.
На Луганском направлении противник, применяя минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, вел огонь по Новоалександровке, Трехизбенке, балке Кошарной, Крымском и Лопаскино. Также Крымское обстрелял снайпер.
На Донецком направлении боевики использовали минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы обстреливая наши позиции в районе Авдеевки и Луганского. А из 122 миллиметровой артиллерии вели огонь по Новобахмутовке. Всего за минувшие сутки произошел 21 обстрел.
Как сообщал УНН, с полуночи и до 18 часов 14 ноября незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции украинских военных .