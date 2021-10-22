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Шрі-Ланка зобов'язала працівників соціальної сфери зробити "бустерні" щеплення COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса наказав передовим працівникам і туристичному персоналу зробити третю "бустерну" дозу вакцини COVID-19 в наступному місяці, що є частиною спроби знову відкрити індустрію туризму і відродити економіку країни. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Шрі-Ланка зобов'язала працівників соціальної сфери зробити "бустерні" щеплення COVID-19

Деталі

Більше 1 мільйона людей, включаючи співробітників служби безпеки, медичних працівників і працівників індустрії туризму, отримають треті щеплення вакциною Pfizer з 1 листопада, йдеться в заяві адміністрації президента.

На даний момент Шрі-Ланка повністю вакцинувала трохи більше 60% з 22 мільйонів населення. Країна залежить від міжнародного туризму і в кінці минулого місяця частково скасувала обмеження на COVID-19, що дозволило повністю вакцинованим мандрівникам з негативним ПЛР-тестом в'їжджати без карантину.

Прибуток від туризму впав з 4,3 мільярда доларів у 2018 році до 33 мільйонів доларів за перші вісім місяців цього року.

Пожвавлення галузі розглядається як вирішальний фактор для відновлення резервів, які на кінець вересня становили всього 2,6 мільярда доларів.

Міністр туризму Прасанні Ранатунга заявила, що є великий інтерес з боку туристів з таких країн, як Росія, Велика Британія, Франція і Німеччина, і що з наступного місяця кількість міжнародних рейсів буде збільшено.

Додамо

За оцінками, в індустрії туризму країни зайнято 400 тисяч людей. Деякі обмеження на поїздки, в тому числі на потяги між провінціями, будуть зняті тільки з 1 листопада, оскільки влада зосередили увагу на зниженні рівня смертності від COVID-19 до нуля.

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