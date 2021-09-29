Шрі-Ланка скасувала ПЛР-тести для повністю вакцинованих осіб

Деталі

Відповідно, було вирішено дозволити повністю вакцинованим внутрішнім і іноземним пасажирам, які прибувають в Шрі-Ланку з 1 жовтня, відлітати в пункт призначення без необхідності проходити ще один тест ПЛР після прибуття в місцевий аеропорт, якщо у них буде негативний результат тесту ПЛР в точці посадки.

Як повідомила генеральний директор служби охорони здоров'я доктор Асель Гунавардена, іноземні відвідувачі, які не були повністю вакциновані, отримають можливість проведести тест ПЛР в своєму готелі.

Але для нещеплених жителів і туристів Шрі-Ланки, потрібно здати повторний ПЛР-тест по прильоту, після чого на них чекає двотижневий карантин. У разі, якщо тест, зроблений на 12-й день, покаже негативний результат, карантин буде знято.

Генеральний директор служби охорони здоров'я також зазначає, що ті, у кого немає приміщення, для проходження карантину, можуть бути поміщені в карантин на 14 днів у державних карантинних центрах або в готелі за своїм вибором.

В даний час пасажири, що прибувають в країну, повинні пройти ПЛР-тест за 72 години до вильоту.

Доповнення

За даними Університету Джона Хопкінса, на даний момент 12 786 осіб на Шрі-Ланці померло через коронавірус, в той час як загальна кількість випадків зросла до 515 524 випадків станом на середу, 29 вересня.