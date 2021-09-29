Шри-Ланка отменила ПЦР-тесты для полностью вакцинированных лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Полностью вакцинированы туристы и жители Шри-Ланки, имеющие отрицательный результат ПЦР-теста в момент посадки на борт самолета, больше не должны делать повторный ПЦР-тест по прилету в международный аэропорт Бандаранаайк, заявило министерство здравоохранения, передает УНН со ссылкой на ColomboPage.
Детали
Соответственно, было решено позволить полностью вакцинированным внутренним и иностранным пассажирам, которые прибывают в Шри-Ланку с 1 октября, улетать в пункт назначения без необходимости проходить еще один тест ПЦР по прибытию в местный аэропорт, если у них будет отрицательный результат теста ПЦР в точке посадки.
Как сообщила генеральный директор службы здравоохранения доктор Асель Гунавардена, иностранные посетители, которые не были полностью вакцинированы, получат возможность проведести тест ПЦР в своем отеле.
Но для непривитых жителей и туристов Шри-Ланки, нужно сдать повторный ПЦР-тест по прилету, после чего их ждет двухнедельный карантин. В случае, если тест, сделанный на 12-й день, покажет отрицательный результат, карантин будет снят.
Генеральный директор службы здравоохранения также отмечает, что те, у кого нет помещения для прохождения карантина, могут быть помещены в карантин на 14 дней в государственных карантинных центрах или в отеле по своему выбору.
В настоящее время пассажиры, прибывающие в страну, должны пройти ПЦР-тест за 72 часа до вылета.
Дополнение
По данным Университета Джона Хопкинса, на данный момент 12 786 человек в Шри-Ланке умерло из-за коронавируса, в то время как общее количество случаев возросло до 515 524 случаев по состоянию на среду, 29 сентября.