Шри-Ланка обязала работников социальной сферы сделать "бустерные" прививки COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса приказал передовым работникам и туристическому персоналу сделать третью "бустерная" дозу вакцины COVID-19 в следующем месяце, что является частью попытки вновь открыть индустрию туризма и возродить экономику страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Более 1 миллиона человек, включая сотрудников службы безопасности, медицинских работников и работников индустрии туризма, получат третьи прививки вакциной Pfizer с 1 ноября, говорится в заявлении администрации президента.
На данный момент Шри-Ланка полностью вакцинировали чуть более 60% из 22 миллионов населения. Страна зависит от международного туризма и в конце прошлого месяца частично отменила ограничения на COVID-19, что позволило полностью вакцинированным путешественникам с отрицательным ПЦР-тестом въезжать без карантина.
Прибыль от туризма упала с 4,3 миллиарда долларов в 2018 году до 33 миллионов долларов за первые восемь месяцев этого года.
Оживление отрасли рассматривается как решающий фактор для восстановления резервов, которые на конец сентября составляли всего 2,6 миллиарда долларов.
Министр туризма Прасанне Ранатунга заявила, что есть большой интерес со стороны туристов из таких стран, как Россия, Великобритания, Франция и Германия, и со следующего месяца количество международных рейсов будет увеличено.
Добавим
По оценкам, в индустрии туризма страны занято 400 тысяч человек. Некоторые ограничения на поездки, в том числе на поезда между провинциями, будут сняты только с 1 ноября, поскольку власть сосредоточила внимание на снижении уровня смертности от COVID-19 к нулю.