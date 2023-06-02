Шпигував за північним кордоном України: СБУ затримала агента білоруського кдб

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За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення рф чоловік був завербований співробітником білоруського кдб та здійснював розвідувально-підривну діяльність проти України. Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів України та маршрути переміщення військової техніки.

Співробітники Служби безпеки затримали чоловіка за місцем його проживання під час чергової спроби передачі розвідданих до білорусь. Правоохоронці встановили, що у поле зору білоруського кдб він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ радянського союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані.

Зазначається, що для виконання розвідзавдань у Рівненській області він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони. СБУ інформує, що на підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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