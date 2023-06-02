Шпионил за северной границей Украины: СБУ задержала агента белорусского кгб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Служба безопасности сообщила, что разоблачила вражеского агента, который шпионил за северной границей Украины. Им оказался гражданин беларуси, который имеет вид на жительство в Украине и длительное время проживает в Ровенской области, передает УНН.
Детали
По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения рф мужчина был завербован сотрудником белорусского кгб и осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ Украины и маршруты перемещения военной техники.
Сотрудники Службы безопасности задержали мужчину по месту его жительства во время очередной попытки передачи разведданных в беларусь. Правоохранители установили, что в поле зрения белорусского кгб он попал как бывший командир подразделения десантно-штурмовых войск Советского Союза. Тогда он принимал активное участие в боевых действиях в Афганистане.
Отмечается, что для выполнения разведзаданий в Ровенской области он обходил приграничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны. СБУ информирует, что на основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении. Сейчас он находится под стражей, продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Напомним
В Украине к 12 годам за решеткой приговорили предателя, который выехал из Украины, чтобы присоединиться к вооруженным силам рф.