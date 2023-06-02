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Шпионил за северной границей Украины: СБУ задержала агента белорусского кгб

Шпионил за северной границей Украины: СБУ задержала агента белорусского кгб

Киев • УНН

 • 480652 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Служба безопасности сообщила, что разоблачила вражеского агента, который шпионил за северной границей Украины. Им оказался гражданин беларуси, который имеет вид на жительство в Украине и длительное время проживает в Ровенской области, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения рф мужчина был завербован сотрудником белорусского кгб и осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ Украины и маршруты перемещения военной техники.

Сотрудники Службы безопасности задержали мужчину по месту его жительства во время очередной попытки передачи разведданных в беларусь. Правоохранители установили, что в поле зрения белорусского кгб он попал как бывший командир подразделения десантно-штурмовых войск Советского Союза. Тогда он принимал активное участие в боевых действиях в Афганистане.

Отмечается, что для выполнения разведзаданий в Ровенской области он обходил приграничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны. СБУ информирует, что на основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении. Сейчас он находится под стражей, продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним

В Украине к 12 годам за решеткой приговорили предателя, который выехал из Украины, чтобы присоединиться к вооруженным силам рф.

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